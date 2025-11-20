Yunai by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Yunai by Virtuals (YUNAI) danas je $ 0.00268599, s promjenom od 1.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUNAI u USD je $ 0.00268599 po YUNAI.

Yunai by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,685,986, s količinom u optjecaju od 1.00B YUNAI. Tijekom posljednja 24 sata, YUNAI trgovao je između $ 0.00243699 (niska) i $ 0.00277037 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00559535, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00164325.

U kratkoročnim performansama, YUNAI se kretao -0.03% u posljednjem satu i +2.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yunai by Virtuals (YUNAI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yunai by Virtuals je $ 2.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUNAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.69M.