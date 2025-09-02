Yuna Bite (YUNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.72% Promjena cijene (1D) -0.99% Promjena cijene (7D) +6.21% Promjena cijene (7D) +6.21%

Yuna Bite (YUNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YUNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUNA se promijenio za +2.72% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i +6.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yuna Bite (YUNA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Količina u optjecaju 999.48M 999.48M 999.48M Ukupna količina 999,476,892.32842 999,476,892.32842 999,476,892.32842

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yuna Bite je $ 7.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUNA je 999.48M, s ukupnom količinom od 999476892.32842. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.68K.