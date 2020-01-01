Yuna AI (YUNA) Tokenomika
Yuna AI (YUNA) Informacije
Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.
Yuna AI (YUNA) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yuna AI (YUNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Yuna AI (YUNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Yuna AI (YUNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj YUNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja YUNA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku YUNA tokena, istražite YUNA cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.