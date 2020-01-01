Yuna AI (YUNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yuna AI (YUNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yuna AI (YUNA) Informacije Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Službena web stranica: https://yuna.vc/ Kupi YUNA odmah!

Yuna AI (YUNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yuna AI (YUNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K Ukupna količina: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Količina u optjecaju: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K Povijesni maksimum: $ 0.00136538 $ 0.00136538 $ 0.00136538 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Yuna AI (YUNA)

Yuna AI (YUNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yuna AI (YUNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YUNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YUNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YUNA tokena, istražite YUNA cijenu tokena uživo!

