Yumiko AI (ALIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) +9.67% Promjena cijene (7D) +9.67%

Yumiko AI (ALIVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALIVE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALIVE se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i +9.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yumiko AI (ALIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Količina u optjecaju 998.13M 998.13M 998.13M Ukupna količina 998,127,893.521611 998,127,893.521611 998,127,893.521611

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yumiko AI je $ 16.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALIVE je 998.13M, s ukupnom količinom od 998127893.521611. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.63K.