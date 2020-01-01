Yumi ($YUMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yumi ($YUMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yumi ($YUMI) Informacije Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Službena web stranica: https://cuteyumi.xyz/ Kupi $YUMI odmah!

Yumi ($YUMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yumi ($YUMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.88K $ 29.88K $ 29.88K Ukupna količina: $ 833.56M $ 833.56M $ 833.56M Količina u optjecaju: $ 833.56M $ 833.56M $ 833.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.88K $ 29.88K $ 29.88K Povijesni maksimum: $ 0.00728927 $ 0.00728927 $ 0.00728927 Povijesni minimum: $ 0.00002567 $ 0.00002567 $ 0.00002567 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Yumi ($YUMI)

Yumi ($YUMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yumi ($YUMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $YUMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $YUMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $YUMI tokena, istražite $YUMI cijenu tokena uživo!

$YUMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $YUMI? Naša $YUMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $YUMI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!