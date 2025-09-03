Yumi ($YUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00728927$ 0.00728927 $ 0.00728927 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.52% Promjena cijene (7D) +4.55% Promjena cijene (7D) +4.55%

Yumi ($YUMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $YUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $YUMI je $ 0.00728927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $YUMI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.52% u posljednjih 24 sata i +4.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yumi ($YUMI)

Tržišna kapitalizacija $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Količina u optjecaju 833.56M 833.56M 833.56M Ukupna količina 833,559,243.607285 833,559,243.607285 833,559,243.607285

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yumi je $ 29.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $YUMI je 833.56M, s ukupnom količinom od 833559243.607285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.88K.