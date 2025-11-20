YULI Cijena danas

Trenutačna cijena YULI (YULI) danas je --, s promjenom od 1.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YULI u USD je -- po YULI.

YULI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 416,058, s količinom u optjecaju od 8.00B YULI. Tijekom posljednja 24 sata, YULI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00367269, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YULI se kretao -- u posljednjem satu i -14.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YULI (YULI)

Tržišna kapitalizacija $ 416.06K$ 416.06K $ 416.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 416.06K$ 416.06K $ 416.06K Količina u optjecaju 8.00B 8.00B 8.00B Ukupna količina 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YULI je $ 416.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YULI je 8.00B, s ukupnom količinom od 8000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.06K.