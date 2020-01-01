Yuku AI (YUKU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yuku AI (YUKU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yuku AI (YUKU) Informacije Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. Službena web stranica: https://yuku.app/ Bijela knjiga: https://yuku.app/whitepaper Kupi YUKU odmah!

Yuku AI (YUKU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yuku AI (YUKU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 674.10K $ 674.10K $ 674.10K Ukupna količina: $ 984.41M $ 984.41M $ 984.41M Količina u optjecaju: $ 238.41M $ 238.41M $ 238.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Povijesni maksimum: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 Povijesni minimum: $ 0.00270696 $ 0.00270696 $ 0.00270696 Trenutna cijena: $ 0.00282751 $ 0.00282751 $ 0.00282751 Saznajte više o cijeni Yuku AI (YUKU)

Yuku AI (YUKU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yuku AI (YUKU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YUKU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YUKU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YUKU tokena, istražite YUKU cijenu tokena uživo!

