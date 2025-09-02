Yuku AI (YUKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00270696 $ 0.00270696 $ 0.00270696 24-satna najniža cijena $ 0.0052965 $ 0.0052965 $ 0.0052965 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00270696$ 0.00270696 $ 0.00270696 24-satna najviša cijena $ 0.0052965$ 0.0052965 $ 0.0052965 Najviša cijena ikada $ 0.008205$ 0.008205 $ 0.008205 Najniža cijena $ 0.00270696$ 0.00270696 $ 0.00270696 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -11.97% Promjena cijene (7D) -11.97%

Yuku AI (YUKU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282819. Tijekom protekla 24 sata, YUKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00270696 i najviše cijene $ 0.0052965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUKU je $ 0.008205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00270696.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUKU se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -11.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yuku AI (YUKU)

Tržišna kapitalizacija $ 688.41K$ 688.41K $ 688.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Količina u optjecaju 243.41M 243.41M 243.41M Ukupna količina 989,411,927.4772013 989,411,927.4772013 989,411,927.4772013

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yuku AI je $ 688.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUKU je 243.41M, s ukupnom količinom od 989411927.4772013. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.