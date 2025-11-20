yskaela Cijena danas

Trenutačna cijena yskaela (YSKA) danas je $ 0.00000906, s promjenom od 5.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YSKA u USD je $ 0.00000906 po YSKA.

yskaela trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,058.48, s količinom u optjecaju od 999.54M YSKA. Tijekom posljednja 24 sata, YSKA trgovao je između $ 0.00000862 (niska) i $ 0.00000925 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00041718, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000862.

U kratkoročnim performansama, YSKA se kretao -0.10% u posljednjem satu i -14.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu yskaela (YSKA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Količina u optjecaju 999.54M 999.54M 999.54M Ukupna količina 999,541,670.820853 999,541,670.820853 999,541,670.820853

