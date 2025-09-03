Više o YOWIE

YOWIE Cijena (YOWIE)

Neuvršten

1 YOWIE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena YOWIE (YOWIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:23:26 (UTC+8)

YOWIE (YOWIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00300999
$ 0.00300999$ 0.00300999

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.75%

-8.75%

YOWIE (YOWIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOWIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOWIE je $ 0.00300999, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOWIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YOWIE (YOWIE)

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

963.76M
963.76M 963.76M

963,763,322.881296
963,763,322.881296 963,763,322.881296

Trenutačna tržišna kapitalizacija YOWIE je $ 16.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOWIE je 963.76M, s ukupnom količinom od 963763322.881296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.39K.

YOWIE (YOWIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YOWIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YOWIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YOWIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YOWIE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.08%
60 dana$ 0+27.73%
90 dana$ 0--

Što je YOWIE (YOWIE)

Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs YOWIE (YOWIE)

Službena web-stranica

YOWIE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YOWIE (YOWIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YOWIE (YOWIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YOWIE.

Provjerite YOWIE predviđanje cijene sada!

YOWIE u lokalnim valutama

YOWIE (YOWIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YOWIE (YOWIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOWIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YOWIE (YOWIE)

Koliko YOWIE (YOWIE) vrijedi danas?
Cijena YOWIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOWIE u USD?
Trenutačna cijena YOWIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YOWIE?
Tržišna kapitalizacija za YOWIE je $ 16.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOWIE?
Količina u optjecaju za YOWIE je 963.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOWIE?
YOWIE je postigao ATH cijenu od 0.00300999 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOWIE?
YOWIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOWIE?
24-satni obujam trgovanja za YOWIE je -- USD.
Hoće li YOWIE još narasti ove godine?
YOWIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOWIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
YOWIE (YOWIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
