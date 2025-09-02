Youwho (YOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00326828$ 0.00326828 $ 0.00326828 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Youwho (YOU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOU je $ 0.00326828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Youwho (YOU)

Tržišna kapitalizacija $ 380.94K$ 380.94K $ 380.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M Količina u optjecaju 488.06M 488.06M 488.06M Ukupna količina 7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847

Trenutačna tržišna kapitalizacija Youwho je $ 380.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOU je 488.06M, s ukupnom količinom od 7256433707.978847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.66M.