Youwho Logotip

Youwho Cijena (YOU)

Neuvršten

1 YOU u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Youwho (YOU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:07:11 (UTC+8)

Youwho (YOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

+0.00%

+0.01%

+0.01%

Youwho (YOU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOU je $ 0.00326828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Youwho (YOU)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Youwho je $ 380.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOU je 488.06M, s ukupnom količinom od 7256433707.978847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.66M.

Youwho (YOU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Youwho u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Youwho u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Youwho u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Youwho u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ 0+0.01%
60 dana$ 0-0.01%
90 dana$ 0--

Što je Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Youwho Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Youwho (YOU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Youwho (YOU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Youwho.

Provjerite Youwho predviđanje cijene sada!

YOU u lokalnim valutama

Youwho (YOU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Youwho (YOU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Youwho (YOU)

Koliko Youwho (YOU) vrijedi danas?
Cijena YOU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOU u USD?
Trenutačna cijena YOU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Youwho?
Tržišna kapitalizacija za YOU je $ 380.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOU?
Količina u optjecaju za YOU je 488.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOU?
YOU je postigao ATH cijenu od 0.00326828 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOU?
YOU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOU?
24-satni obujam trgovanja za YOU je -- USD.
Hoće li YOU još narasti ove godine?
YOU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Youwho (YOU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.