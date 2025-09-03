Više o OUTIE

your outie Logotip

your outie Cijena (OUTIE)

Neuvršten

1 OUTIE u USD cijena uživo:

--
----
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena your outie (OUTIE)
your outie (OUTIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.36%

+8.92%

+8.92%

your outie (OUTIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OUTIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OUTIE je $ 0.00123193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OUTIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +8.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu your outie (OUTIE)

$ 19.23K
$ 19.23K$ 19.23K

--
----

$ 19.23K
$ 19.23K$ 19.23K

999.15M
999.15M 999.15M

999,152,103.196769
999,152,103.196769 999,152,103.196769

Trenutačna tržišna kapitalizacija your outie je $ 19.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUTIE je 999.15M, s ukupnom količinom od 999152103.196769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.23K.

your outie (OUTIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz your outie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz your outie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz your outie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz your outie u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.36%
30 dana$ 0+15.42%
60 dana$ 0+24.09%
90 dana$ 0--

Što je your outie (OUTIE)

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

Resurs your outie (OUTIE)

Službena web-stranica

your outie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će your outie (OUTIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših your outie (OUTIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za your outie.

Provjerite your outie predviđanje cijene sada!

OUTIE u lokalnim valutama

your outie (OUTIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike your outie (OUTIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OUTIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o your outie (OUTIE)

Koliko your outie (OUTIE) vrijedi danas?
Cijena OUTIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OUTIE u USD?
Trenutačna cijena OUTIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija your outie?
Tržišna kapitalizacija za OUTIE je $ 19.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OUTIE?
Količina u optjecaju za OUTIE je 999.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OUTIE?
OUTIE je postigao ATH cijenu od 0.00123193 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OUTIE?
OUTIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OUTIE?
24-satni obujam trgovanja za OUTIE je -- USD.
Hoće li OUTIE još narasti ove godine?
OUTIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OUTIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
