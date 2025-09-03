your outie (OUTIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00123193$ 0.00123193 $ 0.00123193 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.36% Promjena cijene (7D) +8.92% Promjena cijene (7D) +8.92%

your outie (OUTIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OUTIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OUTIE je $ 0.00123193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OUTIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +8.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu your outie (OUTIE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K Količina u optjecaju 999.15M 999.15M 999.15M Ukupna količina 999,152,103.196769 999,152,103.196769 999,152,103.196769

Trenutačna tržišna kapitalizacija your outie je $ 19.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUTIE je 999.15M, s ukupnom količinom od 999152103.196769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.23K.