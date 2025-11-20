YOUR AI Cijena danas

Trenutačna cijena YOUR AI (YOURAI) danas je $ 0.00041929, s promjenom od 37.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YOURAI u USD je $ 0.00041929 po YOURAI.

YOUR AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,552.19, s količinom u optjecaju od 46.10M YOURAI. Tijekom posljednja 24 sata, YOURAI trgovao je između $ 0.00030456 (niska) i $ 0.00057995 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.53518, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00030386.

U kratkoročnim performansama, YOURAI se kretao +1.50% u posljednjem satu i +19.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YOUR AI (YOURAI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 424.13K$ 424.13K $ 424.13K Količina u optjecaju 46.10M 46.10M 46.10M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YOUR AI je $ 19.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOURAI je 46.10M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 424.13K.