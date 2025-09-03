Young Boys Fan Token (YBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.052474 24-satna najviša cijena $ 0.053486 Najviša cijena ikada $ 6.44 Najniža cijena $ 0.052474 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -4.72%

Young Boys Fan Token (YBO) cijena u stvarnom vremenu je $0.053041. Tijekom protekla 24 sata, YBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.052474 i najviše cijene $ 0.053486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YBO je $ 6.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YBO se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -4.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Young Boys Fan Token (YBO)

Tržišna kapitalizacija $ 63.47K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 265.00K Količina u optjecaju 1.20M Ukupna količina 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Young Boys Fan Token je $ 63.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YBO je 1.20M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 265.00K.