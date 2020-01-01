YOUNES (YOUNES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YOUNES (YOUNES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YOUNES (YOUNES) Informacije $Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it. Službena web stranica: https://younesonsol.xyz/ Kupi YOUNES odmah!

YOUNES (YOUNES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YOUNES (YOUNES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.30K $ 32.30K $ 32.30K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.30K $ 32.30K $ 32.30K Povijesni maksimum: $ 0.00815788 $ 0.00815788 $ 0.00815788 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni YOUNES (YOUNES)

YOUNES (YOUNES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YOUNES (YOUNES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YOUNES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YOUNES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YOUNES tokena, istražite YOUNES cijenu tokena uživo!

