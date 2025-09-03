YOUNES (YOUNES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00815788$ 0.00815788 $ 0.00815788 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.33% Promjena cijene (7D) +4.33%

YOUNES (YOUNES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOUNEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOUNES je $ 0.00815788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOUNES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YOUNES (YOUNES)

Tržišna kapitalizacija $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,201.24 999,998,201.24 999,998,201.24

Trenutačna tržišna kapitalizacija YOUNES je $ 32.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOUNES je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998201.24. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.90K.