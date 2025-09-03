Youcoin (YOU) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00003372
24-satna najviša cijena $ 0.00003406
Najviša cijena ikada $ 0.00313123
Najniža cijena $ 0.00001145
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) -0.01%
Promjena cijene (7D) -8.52%

Youcoin (YOU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003376. Tijekom protekla 24 sata, YOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003372 i najviše cijene $ 0.00003406, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOU je $ 0.00313123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -8.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Youcoin (YOU)

Tržišna kapitalizacija $ 33.76K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.76K
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Youcoin je $ 33.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.76K.