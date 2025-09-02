You Looked (CIRCLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01905349$ 0.01905349 $ 0.01905349 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +2.07% Promjena cijene (7D) +0.49% Promjena cijene (7D) +0.49%

You Looked (CIRCLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIRCLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIRCLE je $ 0.01905349, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIRCLE se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +2.07% u posljednjih 24 sata i +0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu You Looked (CIRCLE)

Tržišna kapitalizacija $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K Količina u optjecaju 997.06M 997.06M 997.06M Ukupna količina 997,064,545.0 997,064,545.0 997,064,545.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija You Looked je $ 145.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIRCLE je 997.06M, s ukupnom količinom od 997064545.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.31K.