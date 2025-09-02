You Held (POV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00293683$ 0.00293683 $ 0.00293683 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.21% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -6.40% Promjena cijene (7D) -6.40%

You Held (POV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POV je $ 0.00293683, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POV se promijenio za +3.21% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -6.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu You Held (POV)

Tržišna kapitalizacija $ 185.56K$ 185.56K $ 185.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 185.56K$ 185.56K $ 185.56K Količina u optjecaju 999.17M 999.17M 999.17M Ukupna količina 999,172,546.808152 999,172,546.808152 999,172,546.808152

Trenutačna tržišna kapitalizacija You Held je $ 185.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POV je 999.17M, s ukupnom količinom od 999172546.808152. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 185.56K.