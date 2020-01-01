You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u You Dont Want This Life (YDWTL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

You Dont Want This Life (YDWTL) Informacije You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Službena web stranica: https://youdontwantthislife.com/ Bijela knjiga: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Kupi YDWTL odmah!

You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za You Dont Want This Life (YDWTL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K Ukupna količina: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Količina u optjecaju: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K Povijesni maksimum: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 Povijesni minimum: $ 0.00000338 $ 0.00000338 $ 0.00000338 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni You Dont Want This Life (YDWTL)

You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike You Dont Want This Life (YDWTL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YDWTL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YDWTL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YDWTL tokena, istražite YDWTL cijenu tokena uživo!

