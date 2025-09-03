You Dont Want This Life (YDWTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00221643$ 0.00221643 $ 0.00221643 Najniža cijena $ 0.00000338$ 0.00000338 $ 0.00000338 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.50% Promjena cijene (7D) +6.50%

You Dont Want This Life (YDWTL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000421. Tijekom protekla 24 sata, YDWTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YDWTL je $ 0.00221643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000338.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YDWTL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu You Dont Want This Life (YDWTL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K Količina u optjecaju 997.60M 997.60M 997.60M Ukupna količina 997,603,926.000542 997,603,926.000542 997,603,926.000542

Trenutačna tržišna kapitalizacija You Dont Want This Life je $ 4.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YDWTL je 997.60M, s ukupnom količinom od 997603926.000542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.20K.