you can now buy Logotip

you can now buy Cijena (HAPPINESS)

Neuvršten

1 HAPPINESS u USD cijena uživo:

$0.000104
-1.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena you can now buy (HAPPINESS)
you can now buy (HAPPINESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00202563
$ 0
-1.68%

-1.02%

-26.92%

-26.92%

you can now buy (HAPPINESS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAPPINESStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAPPINESS je $ 0.00202563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAPPINESS se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -26.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu you can now buy (HAPPINESS)

$ 104.00K
--
$ 104.00K
999.95M
999,952,893.532512
Trenutačna tržišna kapitalizacija you can now buy je $ 104.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAPPINESS je 999.95M, s ukupnom količinom od 999952893.532512. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.00K.

you can now buy (HAPPINESS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz you can now buy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz you can now buy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz you can now buy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz you can now buy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.02%
30 dana$ 0-55.34%
60 dana$ 0-73.03%
90 dana$ 0--

Što je you can now buy (HAPPINESS)

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

Resurs you can now buy (HAPPINESS)

Službena web-stranica

you can now buy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će you can now buy (HAPPINESS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših you can now buy (HAPPINESS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za you can now buy.

Provjerite you can now buy predviđanje cijene sada!

HAPPINESS u lokalnim valutama

you can now buy (HAPPINESS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike you can now buy (HAPPINESS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAPPINESS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o you can now buy (HAPPINESS)

Koliko you can now buy (HAPPINESS) vrijedi danas?
Cijena HAPPINESS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAPPINESS u USD?
Trenutačna cijena HAPPINESS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija you can now buy?
Tržišna kapitalizacija za HAPPINESS je $ 104.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAPPINESS?
Količina u optjecaju za HAPPINESS je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAPPINESS?
HAPPINESS je postigao ATH cijenu od 0.00202563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAPPINESS?
HAPPINESS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAPPINESS?
24-satni obujam trgovanja za HAPPINESS je -- USD.
Hoće li HAPPINESS još narasti ove godine?
HAPPINESS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAPPINESS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
you can now buy (HAPPINESS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.