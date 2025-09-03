Yotoshi (YOTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.30% Promjena cijene (1D) +2.76% Promjena cijene (7D) +2.96% Promjena cijene (7D) +2.96%

Yotoshi (YOTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOTO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOTO se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, +2.76% u posljednjih 24 sata i +2.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yotoshi (YOTO)

Tržišna kapitalizacija $ 79.92K$ 79.92K $ 79.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.92K$ 79.92K $ 79.92K Količina u optjecaju 280.00B 280.00B 280.00B Ukupna količina 280,000,000,000.0 280,000,000,000.0 280,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yotoshi je $ 79.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOTO je 280.00B, s ukupnom količinom od 280000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.92K.