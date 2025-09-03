Yoomi (YOOMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00133375$ 0.00133375 $ 0.00133375 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Yoomi (YOOMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YOOMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOOMI je $ 0.00133375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOOMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yoomi (YOOMI)

Tržišna kapitalizacija $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Količina u optjecaju 954.98M 954.98M 954.98M Ukupna količina 954,983,262.761494 954,983,262.761494 954,983,262.761494

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yoomi je $ 6.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOOMI je 954.98M, s ukupnom količinom od 954983262.761494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.45K.