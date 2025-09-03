Više o YOKO

Yoko Logotip

Yoko Cijena (YOKO)

Neuvršten

1 YOKO u USD cijena uživo:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Yoko (YOKO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:56:27 (UTC+8)

Yoko (YOKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002418
$ 0.00002418$ 0.00002418
24-satna najniža cijena
$ 0.00002486
$ 0.00002486$ 0.00002486
24-satna najviša cijena

$ 0.00002418
$ 0.00002418$ 0.00002418

$ 0.00002486
$ 0.00002486$ 0.00002486

$ 0.00915937
$ 0.00915937$ 0.00915937

$ 0.00002149
$ 0.00002149$ 0.00002149

--

+1.36%

+2.99%

+2.99%

Yoko (YOKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002481. Tijekom protekla 24 sata, YOKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002418 i najviše cijene $ 0.00002486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOKO je $ 0.00915937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002149.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +2.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yoko (YOKO)

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

--
----

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

410.00M
410.00M 410.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yoko je $ 10.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOKO je 410.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.81K.

Yoko (YOKO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yoko u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yoko u USD iznosila je $ -0.0000116399.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yoko u USD iznosila je $ -0.0000191454.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yoko u USD iznosila je $ -0.0002332010513691029.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.36%
30 dana$ -0.0000116399-46.91%
60 dana$ -0.0000191454-77.16%
90 dana$ -0.0002332010513691029-90.38%

Što je Yoko (YOKO)

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Yoko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yoko (YOKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yoko (YOKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yoko.

Provjerite Yoko predviđanje cijene sada!

YOKO u lokalnim valutama

Yoko (YOKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yoko (YOKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yoko (YOKO)

Koliko Yoko (YOKO) vrijedi danas?
Cijena YOKO uživo u USD je 0.00002481 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOKO u USD?
Trenutačna cijena YOKO u USD je $ 0.00002481. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yoko?
Tržišna kapitalizacija za YOKO je $ 10.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOKO?
Količina u optjecaju za YOKO je 410.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOKO?
YOKO je postigao ATH cijenu od 0.00915937 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOKO?
YOKO je vidio ATL cijenu od 0.00002149 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOKO?
24-satni obujam trgovanja za YOKO je -- USD.
Hoće li YOKO još narasti ove godine?
YOKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.