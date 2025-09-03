Yoko (YOKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00002418 24-satna najviša cijena $ 0.00002486 Najviša cijena ikada $ 0.00915937 Najniža cijena $ 0.00002149 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.36% Promjena cijene (7D) +2.99%

Yoko (YOKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002481. Tijekom protekla 24 sata, YOKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002418 i najviše cijene $ 0.00002486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOKO je $ 0.00915937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002149.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +2.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yoko (YOKO)

Tržišna kapitalizacija $ 10.17K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.81K Količina u optjecaju 410.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yoko je $ 10.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOKO je 410.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.81K.