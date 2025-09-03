Yod Agent (YOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00394946$ 0.00394946 $ 0.00394946 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.21% Promjena cijene (7D) +10.21%

Yod Agent (YOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOD je $ 0.00394946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yod Agent (YOD)

Tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Količina u optjecaju 899.35M 899.35M 899.35M Ukupna količina 899,350,867.158602 899,350,867.158602 899,350,867.158602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yod Agent je $ 14.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOD je 899.35M, s ukupnom količinom od 899350867.158602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.25K.