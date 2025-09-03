Više o YOD

Yod Agent Logotip

Yod Agent Cijena (YOD)

Neuvršten

1 YOD u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yod Agent (YOD)
Yod Agent (YOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.21%

+10.21%

Yod Agent (YOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOD je $ 0.00394946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yod Agent (YOD)

$ 14.25K
$ 14.25K$ 14.25K

--
----

$ 14.25K
$ 14.25K$ 14.25K

899.35M
899.35M 899.35M

899,350,867.158602
899,350,867.158602 899,350,867.158602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yod Agent je $ 14.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOD je 899.35M, s ukupnom količinom od 899350867.158602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.25K.

Yod Agent (YOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yod Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yod Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yod Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yod Agent u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+25.15%
60 dana$ 0+32.44%
90 dana$ 0--

Što je Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Yod Agent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yod Agent (YOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yod Agent (YOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yod Agent.

Provjerite Yod Agent predviđanje cijene sada!

YOD u lokalnim valutama

Yod Agent (YOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yod Agent (YOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yod Agent (YOD)

Koliko Yod Agent (YOD) vrijedi danas?
Cijena YOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOD u USD?
Trenutačna cijena YOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yod Agent?
Tržišna kapitalizacija za YOD je $ 14.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOD?
Količina u optjecaju za YOD je 899.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOD?
YOD je postigao ATH cijenu od 0.00394946 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOD?
YOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOD?
24-satni obujam trgovanja za YOD je -- USD.
Hoće li YOD još narasti ove godine?
YOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.