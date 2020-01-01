ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ynBNB MAX (YNBNBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ynBNB MAX (YNBNBX) Informacije ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Službena web stranica: https://www.yieldnest.finance/ Kupi YNBNBX odmah!

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ynBNB MAX (YNBNBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.60M $ 26.60M $ 26.60M Ukupna količina: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K Količina u optjecaju: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.60M $ 26.60M $ 26.60M Povijesni maksimum: $ 929.88 $ 929.88 $ 929.88 Povijesni minimum: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Trenutna cijena: $ 874.08 $ 874.08 $ 874.08 Saznajte više o cijeni ynBNB MAX (YNBNBX)

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ynBNB MAX (YNBNBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YNBNBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YNBNBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YNBNBX tokena, istražite YNBNBX cijenu tokena uživo!

