ynBNB MAX (YNBNBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 864.85 $ 864.85 $ 864.85 24-satna najniža cijena $ 894.28 $ 894.28 $ 894.28 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 864.85$ 864.85 $ 864.85 24-satna najviša cijena $ 894.28$ 894.28 $ 894.28 Najviša cijena ikada $ 929.88$ 929.88 $ 929.88 Najniža cijena $ 509.98$ 509.98 $ 509.98 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) -1.47% Promjena cijene (7D) -3.28% Promjena cijene (7D) -3.28%

ynBNB MAX (YNBNBX) cijena u stvarnom vremenu je $881.05. Tijekom protekla 24 sata, YNBNBXtrgovalo je između najniže cijene $ 864.85 i najviše cijene $ 894.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNBNBX je $ 929.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 509.98.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNBNBX se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ynBNB MAX (YNBNBX)

Tržišna kapitalizacija $ 26.81M$ 26.81M $ 26.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.81M$ 26.81M $ 26.81M Količina u optjecaju 30.43K 30.43K 30.43K Ukupna količina 30,430.22853522942 30,430.22853522942 30,430.22853522942

Trenutačna tržišna kapitalizacija ynBNB MAX je $ 26.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNBNBX je 30.43K, s ukupnom količinom od 30430.22853522942. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.81M.