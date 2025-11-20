YLDS Cijena danas

Trenutačna cijena YLDS (YLDS) danas je $ 0.999395, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YLDS u USD je $ 0.999395 po YLDS.

YLDS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,414,093, s količinom u optjecaju od 3.42M YLDS. Tijekom posljednja 24 sata, YLDS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.999202.

U kratkoročnim performansama, YLDS se kretao -- u posljednjem satu i -0.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YLDS (YLDS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Količina u optjecaju 3.42M 3.42M 3.42M Ukupna količina 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

