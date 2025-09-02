Više o YLD

YLD Logotip

YLD Cijena (YLD)

Neuvršten

1 YLD u USD cijena uživo:

--
----
-3.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena YLD (YLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:06:55 (UTC+8)

YLD (YLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00306976
$ 0.00306976$ 0.00306976

$ 0
$ 0$ 0

+2.74%

-3.67%

-5.63%

-5.63%

YLD (YLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YLD je $ 0.00306976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YLD se promijenio za +2.74% u posljednjih sat vremena, -3.67% u posljednjih 24 sata i -5.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YLD (YLD)

$ 35.51K
$ 35.51K$ 35.51K

--
----

$ 35.51K
$ 35.51K$ 35.51K

999.96M
999.96M 999.96M

999,957,251.2908146
999,957,251.2908146 999,957,251.2908146

Trenutačna tržišna kapitalizacija YLD je $ 35.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YLD je 999.96M, s ukupnom količinom od 999957251.2908146. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.51K.

YLD (YLD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YLD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.67%
30 dana$ 0-23.59%
60 dana$ 0-87.83%
90 dana$ 0--

Što je YLD (YLD)

yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.

Resurs YLD (YLD)

Službena web-stranica

YLD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YLD (YLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YLD (YLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YLD.

Provjerite YLD predviđanje cijene sada!

YLD u lokalnim valutama

YLD (YLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YLD (YLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YLD (YLD)

Koliko YLD (YLD) vrijedi danas?
Cijena YLD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YLD u USD?
Trenutačna cijena YLD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YLD?
Tržišna kapitalizacija za YLD je $ 35.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YLD?
Količina u optjecaju za YLD je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YLD?
YLD je postigao ATH cijenu od 0.00306976 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YLD?
YLD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YLD?
24-satni obujam trgovanja za YLD je -- USD.
Hoće li YLD još narasti ove godine?
YLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.