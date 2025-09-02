YLD (YLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00306976 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.74% Promjena cijene (1D) -3.67% Promjena cijene (7D) -5.63%

YLD (YLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YLD je $ 0.00306976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YLD se promijenio za +2.74% u posljednjih sat vremena, -3.67% u posljednjih 24 sata i -5.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YLD (YLD)

Tržišna kapitalizacija $ 35.51K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.51K Količina u optjecaju 999.96M Ukupna količina 999,957,251.2908146

Trenutačna tržišna kapitalizacija YLD je $ 35.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YLD je 999.96M, s ukupnom količinom od 999957251.2908146. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.51K.