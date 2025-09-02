Yieltra (YLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0130536 24-satna najviša cijena $ 0.01467863 Najviša cijena ikada $ 0.01467863 Najniža cijena $ 0.00774457 Promjena cijene (1H) +3.55% Promjena cijene (1D) +5.95% Promjena cijene (7D) +20.88%

Yieltra (YLT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01474709. Tijekom protekla 24 sata, YLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0130536 i najviše cijene $ 0.01467863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YLT je $ 0.01467863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00774457.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YLT se promijenio za +3.55% u posljednjih sat vremena, +5.95% u posljednjih 24 sata i +20.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yieltra (YLT)

Tržišna kapitalizacija $ 438.59K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.59K Količina u optjecaju 30.00M Ukupna količina 29,999,983.05303029

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yieltra je $ 438.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YLT je 30.00M, s ukupnom količinom od 29999983.05303029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.59K.