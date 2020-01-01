YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YieldNest Restaked ETH (YNETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Informacije Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Službena web stranica: https://yieldnest.finance/ Bijela knjiga: https://docs.yieldnest.finance/ Kupi YNETH odmah!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YieldNest Restaked ETH (YNETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.01M $ 24.01M $ 24.01M Ukupna količina: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K Količina u optjecaju: $ 5.37K $ 5.37K $ 5.37K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.01M $ 24.01M $ 24.01M Povijesni maksimum: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 Povijesni minimum: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Trenutna cijena: $ 4,470.37 $ 4,470.37 $ 4,470.37 Saznajte više o cijeni YieldNest Restaked ETH (YNETH)

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YieldNest Restaked ETH (YNETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YNETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YNETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YNETH tokena, istražite YNETH cijenu tokena uživo!

