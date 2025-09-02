YieldNest Restaked ETH (YNETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,411.18 $ 4,411.18 $ 4,411.18 24-satna najniža cijena $ 4,518.39 $ 4,518.39 $ 4,518.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,411.18$ 4,411.18 $ 4,411.18 24-satna najviša cijena $ 4,518.39$ 4,518.39 $ 4,518.39 Najviša cijena ikada $ 4,892.64$ 4,892.64 $ 4,892.64 Najniža cijena $ 1,432.9$ 1,432.9 $ 1,432.9 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.23%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,503.34. Tijekom protekla 24 sata, YNETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,411.18 i najviše cijene $ 4,518.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNETH je $ 4,892.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,432.9.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNETH se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Tržišna kapitalizacija $ 24.20M$ 24.20M $ 24.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.20M$ 24.20M $ 24.20M Količina u optjecaju 5.37K 5.37K 5.37K Ukupna količina 5,374.706724026285 5,374.706724026285 5,374.706724026285

Trenutačna tržišna kapitalizacija YieldNest Restaked ETH je $ 24.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YNETH je 5.37K, s ukupnom količinom od 5374.706724026285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.20M.