Trenutačna cijena YieldFi yToken (YUSD) danas je $ 0.982587, s promjenom od 13.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUSD u USD je $ 0.982587 po YUSD.

YieldFi yToken trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 136,221,079, s količinom u optjecaju od 120.51M YUSD. Tijekom posljednja 24 sata, YUSD trgovao je između $ 0.982587 (niska) i $ 1.14 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.982587.

U kratkoročnim performansama, YUSD se kretao 0.00% u posljednjem satu i -13.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YieldFi yToken (YUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M Količina u optjecaju 120.51M 120.51M 120.51M Ukupna količina 9,034,917.44363236 9,034,917.44363236 9,034,917.44363236

