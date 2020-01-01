Yield Yak (YAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yield Yak (YAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yield Yak (YAK) Informacije Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Službena web stranica: https://yieldyak.com/

Yield Yak (YAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yield Yak (YAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Ukupna količina: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Količina u optjecaju: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Povijesni maksimum: $ 16,319.34 $ 16,319.34 $ 16,319.34 Povijesni minimum: $ 185.6 $ 185.6 $ 185.6 Trenutna cijena: $ 430.29 $ 430.29 $ 430.29 Saznajte više o cijeni Yield Yak (YAK)

Yield Yak (YAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yield Yak (YAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YAK tokena, istražite YAK cijenu tokena uživo!

