Grafikon aktualnih cijena Yield Yak (YAK)
Yield Yak (YAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 397.33
$ 397.33$ 397.33
24-satna najniža cijena
$ 426.32
$ 426.32$ 426.32
24-satna najviša cijena

$ 397.33
$ 397.33$ 397.33

$ 426.32
$ 426.32$ 426.32

$ 16,319.34
$ 16,319.34$ 16,319.34

$ 185.6
$ 185.6$ 185.6

+1.09%

-0.22%

-6.77%

-6.77%

Yield Yak (YAK) cijena u stvarnom vremenu je $424.76. Tijekom protekla 24 sata, YAKtrgovalo je između najniže cijene $ 397.33 i najviše cijene $ 426.32, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAK je $ 16,319.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 185.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAK se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Yak (YAK)

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Yak je $ 4.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAK je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.

Yield Yak (YAK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yield Yak u USD iznosila je $ -0.9783561447636.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yield Yak u USD iznosila je $ -97.9038668720.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yield Yak u USD iznosila je $ +346.6411565960.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yield Yak u USD iznosila je $ +155.278248246784.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.9783561447636-0.22%
30 dana$ -97.9038668720-23.04%
60 dana$ +346.6411565960+81.61%
90 dana$ +155.278248246784+57.62%

Što je Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Resurs Yield Yak (YAK)

Yield Yak Predviđanje cijene (USD)

Yield Yak (YAK) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield Yak (YAK)

Koliko Yield Yak (YAK) vrijedi danas?
Cijena YAK uživo u USD je 424.76 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YAK u USD?
Trenutačna cijena YAK u USD je $ 424.76. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yield Yak?
Tržišna kapitalizacija za YAK je $ 4.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YAK?
Količina u optjecaju za YAK je 10.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YAK?
YAK je postigao ATH cijenu od 16,319.34 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YAK?
YAK je vidio ATL cijenu od 185.6 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YAK?
24-satni obujam trgovanja za YAK je -- USD.
Hoće li YAK još narasti ove godine?
YAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
