Yield Yak (YAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 397.33 $ 397.33 $ 397.33 24-satna najniža cijena $ 426.32 $ 426.32 $ 426.32 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 397.33$ 397.33 $ 397.33 24-satna najviša cijena $ 426.32$ 426.32 $ 426.32 Najviša cijena ikada $ 16,319.34$ 16,319.34 $ 16,319.34 Najniža cijena $ 185.6$ 185.6 $ 185.6 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) -0.22% Promjena cijene (7D) -6.77% Promjena cijene (7D) -6.77%

Yield Yak (YAK) cijena u stvarnom vremenu je $424.76. Tijekom protekla 24 sata, YAKtrgovalo je između najniže cijene $ 397.33 i najviše cijene $ 426.32, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAK je $ 16,319.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 185.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAK se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Yak (YAK)

Tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Yak je $ 4.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAK je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.24M.