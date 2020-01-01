Yield TRYB (YTRYB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yield TRYB (YTRYB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yield TRYB (YTRYB) Informacije Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Službena web stranica: https://www.balsafinance.com/ytryb Kupi YTRYB odmah!

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yield TRYB (YTRYB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.17K $ 124.17K $ 124.17K Ukupna količina: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Količina u optjecaju: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 124.17K $ 124.17K $ 124.17K Povijesni maksimum: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Povijesni minimum: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Trenutna cijena: $ 0.0344635 $ 0.0344635 $ 0.0344635 Saznajte više o cijeni Yield TRYB (YTRYB)

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yield TRYB (YTRYB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YTRYB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YTRYB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YTRYB tokena, istražite YTRYB cijenu tokena uživo!

YTRYB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YTRYB? Naša YTRYB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YTRYB predviđanje cijene tokena odmah!

