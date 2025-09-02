Yield TRYB (YTRYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03412915 $ 0.03412915 $ 0.03412915 24-satna najniža cijena $ 0.03446551 $ 0.03446551 $ 0.03446551 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03412915$ 0.03412915 $ 0.03412915 24-satna najviša cijena $ 0.03446551$ 0.03446551 $ 0.03446551 Najviša cijena ikada $ 0.04239704$ 0.04239704 $ 0.04239704 Najniža cijena $ 0.03222513$ 0.03222513 $ 0.03222513 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.65% Promjena cijene (7D) +0.65%

Yield TRYB (YTRYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.03444735. Tijekom protekla 24 sata, YTRYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03412915 i najviše cijene $ 0.03446551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YTRYB je $ 0.04239704, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03222513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YTRYB se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield TRYB (YTRYB)

Tržišna kapitalizacija $ 124.11K$ 124.11K $ 124.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 124.11K$ 124.11K $ 124.11K Količina u optjecaju 3.60M 3.60M 3.60M Ukupna količina 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield TRYB je $ 124.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YTRYB je 3.60M, s ukupnom količinom od 3602900.36171894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.11K.