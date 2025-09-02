Više o YTRYB

Yield TRYB Logotip

Yield TRYB Cijena (YTRYB)

Neuvršten

1 YTRYB u USD cijena uživo:

$0.03443113
$0.03443113$0.03443113
+0.10%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Yield TRYB (YTRYB)
Yield TRYB (YTRYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03412915
$ 0.03412915$ 0.03412915
24-satna najniža cijena
$ 0.03446551
$ 0.03446551$ 0.03446551
24-satna najviša cijena

$ 0.03412915
$ 0.03412915$ 0.03412915

$ 0.03446551
$ 0.03446551$ 0.03446551

$ 0.04239704
$ 0.04239704$ 0.04239704

$ 0.03222513
$ 0.03222513$ 0.03222513

+0.05%

+0.20%

+0.65%

+0.65%

Yield TRYB (YTRYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.03444735. Tijekom protekla 24 sata, YTRYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03412915 i najviše cijene $ 0.03446551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YTRYB je $ 0.04239704, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03222513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YTRYB se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield TRYB (YTRYB)

$ 124.11K
$ 124.11K$ 124.11K

--
----

$ 124.11K
$ 124.11K$ 124.11K

3.60M
3.60M 3.60M

3,602,900.36171894
3,602,900.36171894 3,602,900.36171894

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield TRYB je $ 124.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YTRYB je 3.60M, s ukupnom količinom od 3602900.36171894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.11K.

Yield TRYB (YTRYB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yield TRYB u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yield TRYB u USD iznosila je $ +0.0007957820.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yield TRYB u USD iznosila je $ +0.0010946678.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yield TRYB u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.20%
30 dana$ +0.0007957820+2.31%
60 dana$ +0.0010946678+3.18%
90 dana$ 0--

Što je Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Resurs Yield TRYB (YTRYB)

Službena web-stranica

Yield TRYB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yield TRYB (YTRYB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yield TRYB (YTRYB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yield TRYB.

Provjerite Yield TRYB predviđanje cijene sada!

YTRYB u lokalnim valutama

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yield TRYB (YTRYB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YTRYB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield TRYB (YTRYB)

Koliko Yield TRYB (YTRYB) vrijedi danas?
Cijena YTRYB uživo u USD je 0.03444735 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YTRYB u USD?
Trenutačna cijena YTRYB u USD je $ 0.03444735. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yield TRYB?
Tržišna kapitalizacija za YTRYB je $ 124.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YTRYB?
Količina u optjecaju za YTRYB je 3.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YTRYB?
YTRYB je postigao ATH cijenu od 0.04239704 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YTRYB?
YTRYB je vidio ATL cijenu od 0.03222513 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YTRYB?
24-satni obujam trgovanja za YTRYB je -- USD.
Hoće li YTRYB još narasti ove godine?
YTRYB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YTRYB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
