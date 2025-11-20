Yield Optimizer EUR Cijena danas

Trenutačna cijena Yield Optimizer EUR (YOEUR) danas je $ 1.17, s promjenom od 0.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YOEUR u USD je $ 1.17 po YOEUR.

Yield Optimizer EUR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 100,334, s količinom u optjecaju od 86.07K YOEUR. Tijekom posljednja 24 sata, YOEUR trgovao je između $ 1.16 (niska) i $ 1.17 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.15.

U kratkoročnim performansama, YOEUR se kretao +0.05% u posljednjem satu i -0.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Tržišna kapitalizacija $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K Količina u optjecaju 86.07K 86.07K 86.07K Ukupna količina 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer EUR je $ 100.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOEUR je 86.07K, s ukupnom količinom od 86071.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.33K.