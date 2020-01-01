Yield GATA (YGATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yield GATA (YGATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yield GATA (YGATA) Informacije GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Službena web stranica: https://gatahub.zone/ Kupi YGATA odmah!

Yield GATA (YGATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yield GATA (YGATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 84.39K $ 84.39K $ 84.39K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 122.46K $ 122.46K $ 122.46K Povijesni maksimum: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Povijesni minimum: $ 0.00557848 $ 0.00557848 $ 0.00557848 Trenutna cijena: $ 0.00583154 $ 0.00583154 $ 0.00583154 Saznajte više o cijeni Yield GATA (YGATA)

Yield GATA (YGATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yield GATA (YGATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YGATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YGATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YGATA tokena, istražite YGATA cijenu tokena uživo!

YGATA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YGATA? Naša YGATA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YGATA predviđanje cijene tokena odmah!

