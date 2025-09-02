Yield GATA (YGATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00604844 $ 0.00604844 $ 0.00604844 24-satna najniža cijena $ 0.00675253 $ 0.00675253 $ 0.00675253 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00604844$ 0.00604844 $ 0.00604844 24-satna najviša cijena $ 0.00675253$ 0.00675253 $ 0.00675253 Najviša cijena ikada $ 0.01993036$ 0.01993036 $ 0.01993036 Najniža cijena $ 0.00577221$ 0.00577221 $ 0.00577221 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) +1.16% Promjena cijene (7D) -6.09% Promjena cijene (7D) -6.09%

Yield GATA (YGATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00631034. Tijekom protekla 24 sata, YGATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00604844 i najviše cijene $ 0.00675253, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YGATA je $ 0.01993036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00577221.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YGATA se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +1.16% u posljednjih 24 sata i -6.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield GATA (YGATA)

Tržišna kapitalizacija $ 91.32K$ 91.32K $ 91.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.52K$ 132.52K $ 132.52K Količina u optjecaju 14.47M 14.47M 14.47M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield GATA je $ 91.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YGATA je 14.47M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.52K.