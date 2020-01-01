YETI (YETI) Tokenomika
YETI (YETI) Informacije
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution.
The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem.
YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
YETI (YETI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YETI (YETI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
YETI (YETI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike YETI (YETI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj YETI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja YETI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku YETI tokena, istražite YETI cijenu tokena uživo!
YETI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide YETI? Naša YETI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.