Yeti the Abominable Cijena danas

Trenutačna cijena Yeti the Abominable (YETI) danas je $ 0.0000988, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YETI u USD je $ 0.0000988 po YETI.

Yeti the Abominable trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,879.61, s količinom u optjecaju od 100.00M YETI. Tijekom posljednja 24 sata, YETI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.249496, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003584.

U kratkoročnim performansama, YETI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yeti the Abominable (YETI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

