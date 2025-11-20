YellowFangUSD1 Cijena danas

Trenutačna cijena YellowFangUSD1 (YFUSD1) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YFUSD1 u USD je -- po YFUSD1.

YellowFangUSD1 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,495.67, s količinom u optjecaju od 1.00B YFUSD1. Tijekom posljednja 24 sata, YFUSD1 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YFUSD1 se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Tržišna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YellowFangUSD1 je $ 5.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YFUSD1 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.50K.