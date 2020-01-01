Yellow Road (ROAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yellow Road (ROAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yellow Road (ROAD) Informacije Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community. Službena web stranica: https://yellowroad.app/ Kupi ROAD odmah!

Yellow Road (ROAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yellow Road (ROAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.99K $ 33.99K $ 33.99K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 96.34K $ 96.34K $ 96.34K Povijesni maksimum: $ 21.94 $ 21.94 $ 21.94 Povijesni minimum: $ 0.00669036 $ 0.00669036 $ 0.00669036 Trenutna cijena: $ 0.00963404 $ 0.00963404 $ 0.00963404 Saznajte više o cijeni Yellow Road (ROAD)

Yellow Road (ROAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yellow Road (ROAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROAD tokena, istražite ROAD cijenu tokena uživo!

ROAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROAD? Naša ROAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROAD predviđanje cijene tokena odmah!

