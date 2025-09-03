Yellow Road (ROAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00955426 24-satna najniža cijena $ 0.00965218 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 21.94 Najniža cijena $ 0.00669036 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -1.03%

Yellow Road (ROAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00963404. Tijekom protekla 24 sata, ROADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00955426 i najviše cijene $ 0.00965218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROAD je $ 21.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00669036.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -1.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Road (ROAD)

Tržišna kapitalizacija $ 33.99K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.34K Količina u optjecaju 3.53M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Road je $ 33.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROAD je 3.53M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.34K.