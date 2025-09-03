Više o ROAD

Yellow Road Logotip

Yellow Road Cijena (ROAD)

Neuvršten

1 ROAD u USD cijena uživo:

$0.00963404
$0.00963404$0.00963404
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Yellow Road (ROAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:22:39 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00955426
$ 0.00955426$ 0.00955426
24-satna najniža cijena
$ 0.00965218
$ 0.00965218$ 0.00965218
24-satna najviša cijena

$ 0.00955426
$ 0.00955426$ 0.00955426

$ 0.00965218
$ 0.00965218$ 0.00965218

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

$ 0.00669036
$ 0.00669036$ 0.00669036

--

-0.17%

-1.03%

-1.03%

Yellow Road (ROAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00963404. Tijekom protekla 24 sata, ROADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00955426 i najviše cijene $ 0.00965218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROAD je $ 21.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00669036.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -1.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Road (ROAD)

$ 33.99K
$ 33.99K$ 33.99K

--
----

$ 96.34K
$ 96.34K$ 96.34K

3.53M
3.53M 3.53M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Road je $ 33.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROAD je 3.53M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.34K.

Yellow Road (ROAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yellow Road u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yellow Road u USD iznosila je $ +0.0002571884.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yellow Road u USD iznosila je $ +0.0026192498.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yellow Road u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.17%
30 dana$ +0.0002571884+2.67%
60 dana$ +0.0026192498+27.19%
90 dana$ 0--

Što je Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

Resurs Yellow Road (ROAD)

Službena web-stranica

Yellow Road Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yellow Road (ROAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yellow Road (ROAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yellow Road.

Provjerite Yellow Road predviđanje cijene sada!

ROAD u lokalnim valutama

Yellow Road (ROAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yellow Road (ROAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yellow Road (ROAD)

Koliko Yellow Road (ROAD) vrijedi danas?
Cijena ROAD uživo u USD je 0.00963404 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROAD u USD?
Trenutačna cijena ROAD u USD je $ 0.00963404. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yellow Road?
Tržišna kapitalizacija za ROAD je $ 33.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROAD?
Količina u optjecaju za ROAD je 3.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROAD?
ROAD je postigao ATH cijenu od 21.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROAD?
ROAD je vidio ATL cijenu od 0.00669036 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROAD?
24-satni obujam trgovanja za ROAD je -- USD.
Hoće li ROAD još narasti ove godine?
ROAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
