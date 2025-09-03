Yellow Pepe (YELPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00532182$ 0.00532182 $ 0.00532182 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.29% Promjena cijene (1D) +2.71% Promjena cijene (7D) -16.64% Promjena cijene (7D) -16.64%

Yellow Pepe (YELPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YELPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YELPE je $ 0.00532182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YELPE se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -16.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Pepe (YELPE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Količina u optjecaju 999.61M 999.61M 999.61M Ukupna količina 999,607,070.430649 999,607,070.430649 999,607,070.430649

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Pepe je $ 29.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YELPE je 999.61M, s ukupnom količinom od 999607070.430649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.00K.