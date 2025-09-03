Više o YELPE

Yellow Pepe Logotip

Yellow Pepe Cijena (YELPE)

Neuvršten

1 YELPE u USD cijena uživo:

--
----
+2.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Yellow Pepe (YELPE)
Yellow Pepe (YELPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00532182
$ 0.00532182$ 0.00532182

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

+2.71%

-16.64%

-16.64%

Yellow Pepe (YELPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YELPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YELPE je $ 0.00532182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YELPE se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -16.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Pepe (YELPE)

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

--
----

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

999.61M
999.61M 999.61M

999,607,070.430649
999,607,070.430649 999,607,070.430649

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Pepe je $ 29.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YELPE je 999.61M, s ukupnom količinom od 999607070.430649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.00K.

Yellow Pepe (YELPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yellow Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yellow Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yellow Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yellow Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.71%
30 dana$ 0-20.44%
60 dana$ 0-31.55%
90 dana$ 0--

Što je Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

Resurs Yellow Pepe (YELPE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Yellow Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yellow Pepe (YELPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yellow Pepe (YELPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yellow Pepe.

Provjerite Yellow Pepe predviđanje cijene sada!

YELPE u lokalnim valutama

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yellow Pepe (YELPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YELPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yellow Pepe (YELPE)

Koliko Yellow Pepe (YELPE) vrijedi danas?
Cijena YELPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YELPE u USD?
Trenutačna cijena YELPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yellow Pepe?
Tržišna kapitalizacija za YELPE je $ 29.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YELPE?
Količina u optjecaju za YELPE je 999.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YELPE?
YELPE je postigao ATH cijenu od 0.00532182 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YELPE?
YELPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YELPE?
24-satni obujam trgovanja za YELPE je -- USD.
Hoće li YELPE još narasti ove godine?
YELPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YELPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:56:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.