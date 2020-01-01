Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yellow Duckies (DUCKIES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yellow Duckies (DUCKIES) Informacije Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Službena web stranica: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Bijela knjiga: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Kupi DUCKIES odmah!

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yellow Duckies (DUCKIES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.71K $ 77.71K $ 77.71K Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 240.33K $ 240.33K $ 240.33K Povijesni maksimum: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00160217 $ 0.00160217 $ 0.00160217 Saznajte više o cijeni Yellow Duckies (DUCKIES)

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yellow Duckies (DUCKIES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUCKIES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUCKIES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUCKIES tokena, istražite DUCKIES cijenu tokena uživo!

