Yellow Duckies (DUCKIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00167956 $ 0.00167956 $ 0.00167956 24-satna najniža cijena $ 0.00175024 $ 0.00175024 $ 0.00175024 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00167956$ 0.00167956 $ 0.00167956 24-satna najviša cijena $ 0.00175024$ 0.00175024 $ 0.00175024 Najviša cijena ikada $ 0.02708167$ 0.02708167 $ 0.02708167 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -3.81% Promjena cijene (7D) -26.30% Promjena cijene (7D) -26.30%

Yellow Duckies (DUCKIES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00167995. Tijekom protekla 24 sata, DUCKIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167956 i najviše cijene $ 0.00175024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKIES je $ 0.02708167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKIES se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.81% u posljednjih 24 sata i -26.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Duckies (DUCKIES)

Tržišna kapitalizacija $ 81.48K$ 81.48K $ 81.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.00K$ 252.00K $ 252.00K Količina u optjecaju 48.50M 48.50M 48.50M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Duckies je $ 81.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKIES je 48.50M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.00K.