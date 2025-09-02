Više o DUCKIES

DUCKIES Informacije o cijeni

DUCKIES Bijela knjiga

DUCKIES Službena web stranica

DUCKIES Tokenomija

DUCKIES Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Yellow Duckies Logotip

Yellow Duckies Cijena (DUCKIES)

Neuvršten

1 DUCKIES u USD cijena uživo:

$0.00167997
$0.00167997$0.00167997
-3.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yellow Duckies (DUCKIES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:25:32 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00167956
$ 0.00167956$ 0.00167956
24-satna najniža cijena
$ 0.00175024
$ 0.00175024$ 0.00175024
24-satna najviša cijena

$ 0.00167956
$ 0.00167956$ 0.00167956

$ 0.00175024
$ 0.00175024$ 0.00175024

$ 0.02708167
$ 0.02708167$ 0.02708167

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-3.81%

-26.30%

-26.30%

Yellow Duckies (DUCKIES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00167995. Tijekom protekla 24 sata, DUCKIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167956 i najviše cijene $ 0.00175024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUCKIES je $ 0.02708167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUCKIES se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -3.81% u posljednjih 24 sata i -26.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yellow Duckies (DUCKIES)

$ 81.48K
$ 81.48K$ 81.48K

--
----

$ 252.00K
$ 252.00K$ 252.00K

48.50M
48.50M 48.50M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yellow Duckies je $ 81.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUCKIES je 48.50M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.00K.

Yellow Duckies (DUCKIES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yellow Duckies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yellow Duckies u USD iznosila je $ -0.0007876991.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yellow Duckies u USD iznosila je $ -0.0008130709.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yellow Duckies u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.81%
30 dana$ -0.0007876991-46.88%
60 dana$ -0.0008130709-48.39%
90 dana$ 0--

Što je Yellow Duckies (DUCKIES)

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yellow Duckies (DUCKIES)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Yellow Duckies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yellow Duckies (DUCKIES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yellow Duckies (DUCKIES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yellow Duckies.

Provjerite Yellow Duckies predviđanje cijene sada!

DUCKIES u lokalnim valutama

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yellow Duckies (DUCKIES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUCKIES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yellow Duckies (DUCKIES)

Koliko Yellow Duckies (DUCKIES) vrijedi danas?
Cijena DUCKIES uživo u USD je 0.00167995 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUCKIES u USD?
Trenutačna cijena DUCKIES u USD je $ 0.00167995. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yellow Duckies?
Tržišna kapitalizacija za DUCKIES je $ 81.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUCKIES?
Količina u optjecaju za DUCKIES je 48.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUCKIES?
DUCKIES je postigao ATH cijenu od 0.02708167 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUCKIES?
DUCKIES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUCKIES?
24-satni obujam trgovanja za DUCKIES je -- USD.
Hoće li DUCKIES još narasti ove godine?
DUCKIES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUCKIES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:25:32 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.